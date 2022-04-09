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10 gramı 200 dolar

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Lefkoşa’da evinde satışa hazır 8 gram uyuşturucu ile yakalanan 23 yaşındaki Fouad Abdul Fattah, söz konusu uyuşturucuları Mağusa’da uyuşturucudan tutuklu bulunan 21 yaşındaki Muhammad M.S Al Megharı’den 200 Dolar karşılığında 10 gram olarak aldığını itiraf etti

10 gramı 200 dolar
 
 
Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı Found Abdal Fattah mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Found Abdal Fattah’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 31.03.2022 tarihinde 15:00 - 15:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından 23 yaşındaki Fouad Abdul Fattah’ın Küçük Kaymaklı Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 8 paket halinde satışa hazır yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup Fattah’ın tutuklandığını anlattı. Polis, akabinde Fattah’tan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri, Mağusa’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 21 yaşındaki Muhammad M.S Al Megharı’den 200 Amerikan Doları karşılığında 10 gram olarak aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikat devam ettiğini söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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