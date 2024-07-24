10 gram hintkenevirini 8 bin TL’ye satmışlar

Lefkoşa’da 82 Hint Keneviri, 22 adet MDMA, 1 gram kokain türü uyuşturucu ile yakalanan iki zanlı, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf etti



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurunda bulunan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, tasarruflarında, yaklaşık toplam 44 gramı satış satışa hazır şekilde paketlenmiş 82 Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, yaklaşık 1 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 50 euro ve hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8.000 TL ve 1000 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıstan aldıklarını, bir kısmını içip, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili her iki zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Lefkoşa ’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (kokain, Hint Keneviri ve MDMA İçeren Hap) Alma-tasarruf-verme Ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.Polis, huzurunda bulunan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, tasarruflarında, yaklaşık toplam 44 gramı satış satışa hazır şekilde paketlenmiş 82 Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, yaklaşık 1 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 50 euro ve hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8.000 TL ve 1000 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıstan aldıklarını, bir kısmını içip, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.Polis, meseleyle ilgili her iki zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.