10 aracı hasara uğrattı

Lefkoşa’da evinin çevresine park edilmesine kızan 62 yaşındaki Ahmet Dereli 10 aracın dikiz aynalarını, sileceklerini ve ön camlarını kırdı, kaportalarını da çizerek hasara uğrattı

Lefkoşa’da evinin çevresine park edilmesine kızan 62 yaşındaki Ahmet Dereli, geçtiğimiz akşam Ünveren Sokak üzerinde, park halinde bulunan 10 ayrı aracın dikiz aynalarını, ön sileceklerini ve ön camlarını kasten kırdı, kaporta kısımlarını ise kasten çizilerek hasara uğrattı.

Zanlı Ahmet Dereli, “Kasti hasar” suçlamasıyla tutuklanan zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, 03.06.2023 tarihinde 21.00-00.00 saatleri arasında Ünveren Sokak Lefkoşa’da aynı yerde sakin Ahmet Dereli’nin bahse konu sokak üzerinde park halinde bulunan JP 695 plakalı aracın sağ dikiz aynasını, SY 370 plakalı aracın ön sileceğini kırarak, ön kaput, sağ ön kapı ve sağ ön çamurluğunu çizerek, KN 144 plakalı aracın sol ön sileceğini kırarak, FT 015 plakalı aracın sağ dikiz aynasını kırarak, SJ 103 plakalı aracın arka bagajı, sağ arka kapısı ve sağ arka çamurluğunu çizerek, MF 399 plakalı aracın ön sileceğini kırarak, NBK 510 plakalı aracın sağ ön sileceği kırarak, MC 157 plakalı aracın sağ ön sileceğini kırarak, RA 772 plakalı aracın ön camı kırarak ve ZMY 587 plakalı aracın ön kaput, sol ön kapı ve sol arka kapısını çizmek suretiyle hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Fırat Uğuroğlu, 04.06.2023 tarihinde Ahmet Dereli’nin tutuklandığını kaydetti.

Uğuroğlu, tahkikatın devam ettiğini, 10 araçla ilgili hasar tespitinin yapılması ve kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Uğuroğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti. Yargıç Nil Elodie Çeliker, talebi onayladı.