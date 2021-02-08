1 haftada 8 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de son 1 hafta içerisinde 8 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 1 - 7 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisindeki trafik kazaları, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak ve diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Lefkoşa’da 3, Gazimağusa’da 2, Girne’de 2 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere kazalarda toplam hasar miktarı 72 bin 300 TL oldu.

Polis tarafından aynı tarihler arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam bin 532 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat ( 10 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 3 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 1 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 1 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 2 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 5 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 1 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 11 diğer.”