banner913
banner932
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
68 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
56 0
 
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
19 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
53 0
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
''Önemli projeleri hayata geçireceğiz''
13 0
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
“Siyasiler, mal varlıklarını açıklamalı”
12 0
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
17 0
banner964

1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk

banner476

Gazimağusa’da, sahte reçete soruşturması kapsamında 4 Ekim’de tutuklanarak haklarında birer gün tutukluluk kararı alınan biri doktor, biri eczacı, iki kişinin tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

banner974
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
banner971
Zanlılar, Dr. T.O ile  eczacı H.S. bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ikinci kez yargıç huzuruna çıkarıldı.
Tahkikat memuru polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede dünkü şehadetini yineledi.
 Doğan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlılar için  soruşturma maksatlı 5’er gün tutukluluk talep etti.
Yargıç Aysu Çakan Alakan da  talebi değerlendirerek,  5’er gün ek tutukluluk talebini onadı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.