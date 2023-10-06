1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk

Zanlılar, Dr. T.O ile eczacı H.S. bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ikinci kez yargıç huzuruna çıkarıldı.
Tahkikat memuru polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede dünkü şehadetini yineledi.
Doğan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlılar için soruşturma maksatlı 5’er gün tutukluluk talep etti.
Yargıç Aysu Çakan Alakan da talebi değerlendirerek, 5’er gün ek tutukluluk talebini onadı.
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