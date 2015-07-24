Türkiye’nin “2015 ÖSYM-LYS” sonuçları doğrultusunda 2955 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteyi tercih eden ve kazanan öğrenci sayısında geçen yıla oranla % 59 oranında artış olduğunu açıkladı.

Açıklamada, KKTC genelinde LYS yerleştirme sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin yerleşen öğrenci sayısı açısından birinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, ülkesinde ilklerin üniversitesi ve dünyada öncü bir eğitim kurumu olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne bu yıl ÖSYM ile yerleşen öğrenciler ile birlikte tüm dünyadan 7500 yeni öğrencinin kayıt yapmasını beklediklerini ifade etti.

Geçen yıla oranla önemli bir artış olduğunu dile getiren Günsel, bu sonucun YDÜ’ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ve kendilerine güvenen değerli öğrencilerine Yakın Doğu ailesi olarak her anlamda en iyiyi sunacaklarını belirtti. YDÜ’ye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 3 - 7 Ağustos tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve YDÜ kampüsünde gerçekleştirilebileceklerini ifade eden Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere teşekkür ederek Üniversitede başarılarla dolu bir eğitim yaşamı diledi.