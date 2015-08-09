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Selda Bağcan'dan skandal sözler

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Türkiye'de protest müziğin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan, skandal açıklamalarda bulundu

Selda Bağcan'dan skandal sözler
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Bağcan, daha yoğun bir Geziye ihtiyaç doğduğunu, kendisinin 3 kere hapse girdiğini, sıranın gençlere geldiğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplaka konuşan Selda Bağcanın, Düzenden hoşlanmayan tüm partilerin de destekleyeceği bir Geziye ihtiyaç var şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

Türkiyenin patlama noktasında olduğunu vurgulayan Bağcan, Aşık İhsani geliyor aklıma. Uyan kardeş uyan diye konuştu.

Selda Bağcan, neden Geziye ihtiyaç olduğunu ise şöyle anlattı: Daha yoğun, daha disiplinli bir Geziye ihtiyacımız var. Daha düzgün olabilir. Biraz dağınıktı. Partileşemediler Bağcanın bu sözleri tepki çekerken özellikle Biraz da gençler hapse girsin ifadesi, Gençleri hapse göndermek, nasıl zehirli bir zihniyetin düşüncesi yorumuna neden oldu.

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