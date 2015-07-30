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Rambo IŞİD'le savaşacak

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Rambo'nun yeni filminde konunun "IŞİD ile mücadele" olacağı duyuruldu.

Rambo IŞİD'le savaşacak
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ABDde her yıl düzenen ve çizgi roman ile süper kahraman tutkunlarının heyecanla beklediği Comic-Conda konuşan ünlü aktör Sylvester Stallone, Irak ve Suriyenin bazı bölgelerinde ekiplerin bilgi toplamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

 

Daily Mailin haberine göre, Stallone, Buradaki yerel ekiple birlikte bugüne kladarki en gerçekçi Rambo deneyimini yaşatmak için çalışıyoruz dedi. Rambonun son filiminin adı Last Blood yani Son Kan olacak. Filmin 2016 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Sylvester Stalloneun canlandırdığı bir diğer ünlü karakter olan Rocky serisinin son filmi olan, Creedin ise bu yıl sonunda vizyona girmesi bekleniyor.

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