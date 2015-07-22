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Çok çılgın ve destansı bir sezon geliyor

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Game of Thrones un hayranları tarafından büyük merakla beklenen altıncı sezonunda, görünen o ki, bir şaşırtıcı sahneden diğerine hızla geçen bölümler izleyeceğiz. Khaleesiyi canlandıran Emilia Clark,...

Çok çılgın ve destansı bir sezon geliyor
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Game of Thrones un hayranları tarafından büyük merakla beklenen altıncı sezonunda, görünen o ki, bir şaşırtıcı sahneden diğerine hızla geçen bölümler izleyeceğiz. Khaleesiyi canlandıran Emilia Clark, yeni sezonunun senaryosunu okuduktan sonra karakteri için Onu bekleyen çok şey var yorumunu yaptı.

Ejderhaların Annesi Daeanerys, Bunu açıkça söylüyorum çünkü gelecek sezonun senaryosunu okudum. Hikyeleri biliyorum. Gerçekten çok heyecanlı diye devam etti.

Yeni sezonun öncekiler gibi sakin başlamayacağını belirten Clark, Los Angeles Timesa verdiği röportajında Çekimlerine başlamak üzere olduğumuz bu sezon gibisi yok¦ Hızlı hızlı, şaşırtıcı sahneden şaşırtıcı sahneye, destansı anlardan destansı anlara geçen bölümler olacak. Çok çılgın ve çok destansı. Dany ise kesinlikle bunun bir parçası dedi.

Game of Thronesun altıncı sezonu çekimleri sürerken Bran Stark, King Tommen ve Lancel Lannisterın sahneleri için çekimlere ise geçen hafta başlanmıştı. (Independent) 

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