Zafer Kupasının ülkemizde yapılması tehlikeye girdi

Tonguç Kotak ile 45 dakika programında Enver Kaya, Zafer Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Zafer Kupasının ülkemizde yapılmasının tehlikeye girebileceğini söyleyip, Plaj Liginin adının Sedat Kaplan Ligi olacağını belirtti

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, BRTSpor’da, Tonguç Kotak ile 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tonguç Kotak ile 45 dakika programında Enver Kaya, Zafer Kupası ile ilgili açıklamalarda bulunurken, gecikme olursa işlerinin zorlaşacağını ve Zafer Kupasının ülkemizde yapılmasının tehlikeye gireceğini açıkladı. Kaya, Plaj Ligi, Zafer Kupası ve federasyonun genel durumu konusunda bilgiler verdi.

Enver Kaya'nın açıklamaları şöyle:

"Voleybolda her yıl ülkemizde yapılan Zafer Kupası’nın yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Organizasyon ile ilgili detayları Spor Dairesi’ne ilettik. Mali protokol henüz imzalanmadığı için organizasyon da tehlikeye girdi.

Önümüzdeki hafta içinde bir gelişme olursa bu organizasyonu yapacağız. Hem Zafer Kupası hem de Veteranlar Kupası için Türkiye bize güvendi. Beş yıl yaptık neden altıncısı olmasın. Buraya yaklaşık 60-65 civarında sporcu ve yönetici gelecek. Bu iş gecikirse bizim işimiz zorlaşır.

Plaj Liginin adı Sedat Kaplan

25 Haziran Salı günü başlayacak olan Plaj Ligi’nin adı Sedat Kaplan adına olacak. Geçtiğimiz yıl Voleybol Federasyonu kurucu başkanı Asım Burç adı verilen lige bu yıl ise Sedat Kaplan adını koyduk.

Ligde 6 kadın ve 5 erkek takım yer alacak. Bu yıl Merve Çelebi yurt dışında olması, erkeklerde ise Kemal Şah ile Devrim Alibaba da sakatlıkları nedeniyle olmayacaklar. Ama alttan gelen pırıl pırıl gençlerimiz bu ligde olacaktır.

Yurt dışı temaslarda önemlidir. Ülke sporu sadece futboldan ibaret değildir. Ülke sporunun bir yere gelmesi için eşit davranılması gerekiyor. Biz üç ay sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Sporumuza biz vizyon şart. Ben 45 yıl önce ne konuşuyorsam, şimdi de aynisini söylüyorum. Bu da üzüntü vericidir.”