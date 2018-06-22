Yıldız voleybolculardan, Türkiye’de başarılı temsiliyet

Yıldızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası Final Grubu müsabakaları tamamlanırken, yıldız kızlarımız şampiyonayı 22. sırada, erkek takımımız ise 19. sırada tamamladı

Türkiye’nin Galatasaray, Eczacıbaşı , Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Es Spor Gelişim Akademisi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arkas, Bahçelievler gibi önde gelen birçok kulübün katıldığı ve 13 Haziran'da başlayan Yıldızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası Final Grubu müsabakaları tamamlandı.

Yıldızlarımız final grubu müsabakalarında toplamda oynadığı 14 karşılaşmanın 6 kazanırken, 8'inde mağlup oldu. Yıldız Erkek takımımız ise yapmış olduğu 7 karşılaşmanın 4 kazanırken, 3’ünde mağlup oldu.

Erkeklerde final grubu müsabakalarına 32 takım katıldı. Yıldız erkeklerimiz final grubu maçlarında 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile ilk 16 ya kalamadı. Daha sonra oynanan klasman maçlarından, 4 maçın 3'ünü kazanan erkek takımımız şampiyonayı 19. sırada tamamladı.

Erkekler gibi 32 takımın mücadele ettiği kızlar final grubu müsabakalarında kız takımımız oynadığı 7 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 5'inde mağlup oldu. Yıldız kızlarımız bu sonuçla şampiyonayı 22. sırada tamamladı. Yıldız Takımlarımız bu sonuçlarla bu yıl Türkiye de toplamda oynamış olduğu 22 karşılaşmanın 14'ünü kazandı 8'inde mağlup oldu.