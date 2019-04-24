Voleybolun Süperi LAÜ

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 18. Büyük Bayanlar Süper Kupa finalini kazanan LAÜ, bu sezonki 3. kupayı da müzesine götürdü

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 voleybol sezonunda son kupa dün akşam sahibini buldu. DAÜ ile LAÜ’yü karşı karşıya getiren sezonun son final karşılaşması Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynandı.

Bu sezon lig ve kupa şampiyonluğunu müzesine götüren LAÜ ile lig ve kupa ikinciliğini elde eden DAÜ arasında oynanan 18. Büyük Bayanlar Süper Kupa finalini kazanan LAÜ, bu maçı da 3-0 kazanarak, 3. kupayı da müzesine götürüp, sezona damgasını vurdu. Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle şampiyon LAÜ’ye kupasını, Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya verdi.