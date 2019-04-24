banner255
Gençlerin futbol tutkusu başka
Gençlerin futbol tutkusu başka
7 0
49 0
 
Okul önündeki durak meyhane mi?
Okul önündeki durak meyhane mi?
42 0
Seni hiç unutmadık
Seni hiç unutmadık
22 0
50 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
115 0
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
72 0
banner82

Voleybolun Süperi LAÜ

banner27

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 18. Büyük Bayanlar Süper Kupa finalini kazanan LAÜ, bu sezonki 3. kupayı da müzesine götürdü

banner262
Voleybolun Süperi LAÜ
banner267

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 voleybol sezonunda son kupa dün akşam sahibini buldu. DAÜ ile LAÜ’yü karşı karşıya getiren sezonun son final karşılaşması Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynandı.

Bu sezon lig ve kupa şampiyonluğunu müzesine götüren LAÜ ile lig ve kupa ikinciliğini elde eden DAÜ arasında oynanan 18. Büyük Bayanlar Süper Kupa finalini kazanan LAÜ, bu maçı da 3-0 kazanarak, 3. kupayı da müzesine götürüp, sezona damgasını vurdu. Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle şampiyon LAÜ’ye kupasını, Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.