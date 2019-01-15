Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa

İlkokullar arası Voleybol Birinciliği final maçları dün oynanırken, kızlarda Esentepe İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu şampiyon oldular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası Voleybol Birinciliği final maçları dün oynandı.

Karşılaşmalar sonucunda kızlarda Esentepe İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu şampiyon oldular. Kızlar finalde Erenköy İlkokulu ile Esentepe İlkokulu olurken, Esentepe İlkokulu maçı 2-1 kazandı. Erkeklerde final maçında Polatpaşa İlkokulu, Doğa İlkokulu’nu 2-0 mağlup etti.

İlkokullar arası Voleybol Birinciliği Kızlarda sıralama şöyle oluştu:

Esentepe İlkokulu Erenköy İlkokulu Polatpaşa İlkokulu Alasya İlkokulu

İlkokullar arası Voleybol Birinciliği Erkeklerde sıralama şöyle oluştu: