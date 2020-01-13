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Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar

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Liselerarası Voleybol Birinciliğinde şampiyonlar belli olurken, kızlarda ve erkeklerde Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi takımları şampiyonluk için finalde karşılaştılar. Kızlarda Namık Kemal Lisesi, erkeklerde Erenköy Lisesi şampiyon oldular

Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar

İsa TABAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen liseli gençler voleybolda hem kızlarda hem de erkeklerde Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi dün şampiyonluk için finalde karşılaştılar. Finaller öncesinde kızlarda Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile Türk Maarif Koleji üçüncülük maçına çıktılar. Maçlar UKÜ Spor Salonu’nda oynandı.

Liselerarası (Gençler) Voleybol Birinciliğinde şampiyonlar belli oldu.Liseli gençler voleybolda kızlarda Namık Kemal Lisesi, erkeklerde Erenköy Lisesi şampiyon oldular.

Kızlarda Namık Kemal Lisesi, Erenköy Lisesi’ni 3-0 mağlup ederken,erkeklerde de Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesini aynı sonuçla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Finaller öncesinde kızlarda 20 Temmuz Fen Lisesi ile Hala Sultan İlahiyat Koleji üçüncülük maçına çıktılar. Maçı 3-2 kazanan 20 Temmuz Fen Lisesiüçüncüoldu.

Kızlarda sıralama şöyle:

  1. Namık Kemal Lisesi
  2. Erenköy Lisesi
  3. 20 Temmuz Fen Lisesi
  4. Hala Sultan İlahiyat Koleji

Erkeklerde sıralama şöyle:
1)Erenköy Lisesi

2) Namık Kemal Lisesi 

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