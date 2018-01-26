Voleybolda kuralar çekildi

Voleybolda bayanlarda Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin seri başı oldukları Federasyon Kupası kura çekimleri gerçekleştirildi

Voleybolda 7. Rauf Denktaş Federasyon Kupası kura çekimleri federasyon lokalinde gerçekleştirildi. Bayanlarda Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi, erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi kura çekimine seri başı olarak katıldı. Organizasyon 6 Şubat'ta bayanlar birinci tur karşılaşmaları ile başlayacak. Bayanlarda yarı final müsabakaları 13 Şubat, erkeklerde yarı final maçları 16 Şubat tarihinde oynanacak. Final mücadeleleri ise 20 Şubat akşamı gerçekleşecek. Maçlar Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Maç Programı: 6 Şubat Salı 1.Tur: Saat 18.30 DAÜ-Yeni Erenköy Belediyesi (Büyük Bayan) Saat 20.00 YDÜ-Vakıflar (Büyük Bayan) 9 Şubat Cuma: Saat 19.00 Çamlıkspor-Yeni Erenköy Belediyesi (Büyük Erkek) 13 Şubat Salı: Yarı Final: Saat 18.30 Çamlıkspor/DAÜ-Yeni Erenköy Belediyesi galibi (Büyük Bayan) Saat 20.00 LAÜ/YDÜ-Vakıflar galibi (Büyük Bayan) 16 Şubat Cuma: Sat 18.30 DAÜ-Vakıflar (Büyük Erkek) Saat 20.00 YDÜ/Çamlıkspor-Yeni Erenköy Belediyesi galibi (Büyük Erkek) 20 Şubat Salı: Final: Saat 18.30 Bayanlar Finali Saat 20.00 Erkekler Finali