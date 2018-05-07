Voleybolda DAÜ çifte şampiyon

Üniversite Sporları Federasyon tarafindan düzenlenen Üniversiteler Voleybol müsabakaları oynanan maçlar ile tamamlanırken, DAÜ kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.
Kadın ve erkeklerde 5 takımın mücadele ettigi oyunlar tek devre lig statüsüne göre oynandı. 5 hafta süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar belirlendi. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Cemal Kır tarafindan verildi.
Kadınlar
1-DAÜ
2-LAÜ
3-YDÜ
Erkekler
1-DAÜ
2-YDÜ
3-UKÜ