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Voleybolda DAÜ çifte şampiyon

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Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
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Üniversite Sporları Federasyon tarafindan düzenlenen Üniversiteler Voleybol müsabakaları oynanan maçlar ile tamamlanırken, DAÜ kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.

Kadın ve erkeklerde 5 takımın mücadele ettigi oyunlar tek devre lig statüsüne göre oynandı. 5 hafta süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar belirlendi. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Cemal Kır tarafindan verildi.

Kadınlar

1-DAÜ

2-LAÜ

3-YDÜ

Erkekler

1-DAÜ

2-YDÜ

3-UKÜ
 

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