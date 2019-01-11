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Voleybola NKL damgası

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselararası Voleybol Şampiyonası'nda kızlar ve erkeklerde şampiyon Namık Kemal Lisesi takımları oldu

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Voleybola NKL damgası
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Liselararası Voleybol Şampiyonası'nda kızlar ve erkeklerde şampiyonlar belirlendi.

UKÜ Arena'da oynanan finallerde kızlarda ve erkeklerde şampiyon Namık Kemal Lisesi takımları oldu. İkincilikler ise Yeni Erenköy Lisesi oldu.

Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi arasındaki mücadeleyi Namık Kemal Lisesi 3-0'lık setlerle kazanarak şampiyon oldu. Şampiyonada 2. Erenköy Lisesi, üçüncü ise TMK oldu.

Namık Kemal Lisesi ile Erenköy Lisesi erkek takımları arasında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan Namık Kemal Lisesi şampiyon oldu. Şampiyonada 2. Erenköy Lisesi oldu. Her 2 final maçında da öğrencilerin takımlarına verdikleri destekler ise görülmeye değerdi.

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