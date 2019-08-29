Vakıflar Kadın Takımı, Erdoğdu’ya emanet

Vakıflar Voleybol takımları 2019-20 sezonu için ilk toplantısını yaptı. Büyük Kadınlar kadrosuna Meliz Örtunç ve Günçe Koparanı transfer eden Vakıflar, takım antrenörlüğüne Okan Erdoğdu’yu ve yardımcı antrenörlüğe Simay Kanan’ı getirdi.

Büyük Erkek takımı antrenörü Kemal Moral ve yardımcı antrenör Uğur Gazi ile anlaşma sağlayan Vakıflar, Büyük Erkeklerde Boran Yıkıcı ve İbrahim Çelik’i kadrosuna dahil etti. Vakıflar Spor Kulübü bu sene Kadınlarda ve Erkeklerde lige iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarına başladı.