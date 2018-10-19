Smaçlar, Soykut için atıldı

18. Levent Soykut Anı Turnuvası’nda şampiyonlar, kadınlarda Lefke Avrupa Üniversitesi, erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Turnuva sonunda her 2 takım da kupalarını mutlulukla havaya kaldırdılar

Necati KÜLAHLILAR

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 18.Levent Soykut Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk final maçında kadınlarda rakiplerini yenen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) karşılaştılar. Lefke Avrupa Üniversitesi, rahat bir oyundan sonra karşılaşmayı 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Gecenin ikinci maçında ise erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaştılar. Büyük çekişme içerisinde geçen maç tie - break setine gitti.

5. ve son sette Yakın Doğu Üniversitesi rakibini mağlup ederek maçı da 3-2 kazanıp, sezonun ilk kupasını aldı. YDÜ, Geçtiğimiz sezon olduğu gibi kupaları toplamaya başladı.