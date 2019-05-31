Plaj voleybolu sezonu açılıyor

Dört haftadan oluşacak olan 2019 Plaj Voleybolu Ligi için kayıt işlemleri, 7-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak

Voleybolda salon müsabakalarının sona ermesi, Nisan ve Mayıs aylarında tamamlanan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar şampiyonalarının tamamlanması ile birlikte gözler bu kez KKTC 2019 Plaj Voleybolu Ligine çevrildi.

Dört haftadan oluşacak ve 25 Haziran’da başlatılması planlanan KKTC 2019 Plaj Voleybolu Ligi için kayıt işlemleri 7-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Lig için kayıt işlemleri 14 Haziran’da sona erecek. Kayıt işlemleri federasyonda yapılabilecek organizasyon kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak.

KKTC 2019 Plaj Ligine katılmak isteyen takımlar bu süreç içerisinde federasyonda kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Organizasyona katılacak olan takımlar federasyondan temin edecekleri kayıt formu yanında sağlık raporu ve kayıt ücretini ( 250 TL Takım) kayıt işlemleri sırasında ibraz etmeleri gerekiyor. Katılıma göre 4 haftalık fikstür belirlenecek.

Her takım geçen yıl olduğu gibi en az iki en çok 3 sporcudan oluşacak.

Takımların federasyondan temin edecekleri katılım formunda takım adı, varsa sponsor adı ve katılımcı sporcularının adını eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerektiği belirtildi. Katılım sayısı belli olduktan sonra düzenlencek fikstürle takımların 4 hafta boyunca yarışacağı müsabaka programı belli olacak. 2019 Plaj Voleybolu Ligine katılacak takımlar maçlarda giyecekleri formalarına geçen yıl olduğu gibi sponsor ismi veya reklam alabilecekler.

KKTC 2019 Plaj Voleybolu Ligi, lig klasmanının tamamlanmasının ardından oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları ile sona erecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.