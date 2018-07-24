Plaj Voleybolu Ligi’nde son smaçlar atılacak

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi’nde bu akşam oynanacak yarı final ve final maçları sonunda şampiyonlar belirlenecek.

Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar belirlenmiş ve yarı final eşleşmeleri belli olmuştu. Yarı final kadınlarda Kiler-Karpaz Gate Marina, GMB Çamlık Spor-Y.Erenköy BVK takımları karşı karşıya gelirken, erkeklerde de Voleybol Akademi-Legends, GMB Çamlık Spor-Vakıflar karşılaşmaları oynanacak.

Yarı finalde kazananlar final, kaybedenler ise üçüncülük maçı oynayacak ve Plaj Ligi tamamlanmış olacak.