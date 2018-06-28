Osman Maraşlı’yı, plajda anacaklar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın sekizincisi, 30 Haziran Cumartesi günü başlıyor. DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilecek olan ve iki gün sürecek etkinliğin son başvuru tarihi bugün olacak.

Söz konusu turnuvada üçlü kadınlar, üçlü erkekler ve ikili karışık çiftler kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirilecek. Turnuva sonucunda başarılı olan kadınlar ve çiftler kategorisinde ilk 3, erkekler kategorisinde ise ilk 6 takıma ödüller verilecek.