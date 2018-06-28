banner107
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
76 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
42 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
51 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
124 0
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
75 0
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
84 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
268 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
159 0
banner82
banner147

Osman Maraşlı’yı, plajda anacaklar

banner27

Osman Maraşlı’yı, plajda anacaklar
banner137

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın sekizincisi, 30 Haziran Cumartesi günü başlıyor. DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilecek olan ve iki gün sürecek etkinliğin son başvuru tarihi bugün olacak. 

Söz konusu turnuvada üçlü kadınlar, üçlü erkekler ve ikili karışık çiftler kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirilecek. Turnuva sonucunda başarılı olan kadınlar ve çiftler kategorisinde  ilk 3, erkekler kategorisinde ise ilk 6 takıma ödüller verilecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.