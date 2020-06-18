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"Önümüzü göremiyoruz"

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"Önümüzü göremiyoruz"

Bayrak Radyo’sunda Tonguç Kotak’ın Radyospor programının konuğu olan Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, devlet katkısının henüz ellerine geçmemesi nedeniyle önlerini göremediklerine vurgu yaptı.
Plajda her yıl düzenlenen geleneksel organizasyonların bu durumda düzenlenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaya, kulüplerle de en erken zamanda bir araya gelerek yeni sezonun nasıl organize edileceğinin konuşulacağını aktardı.
Voleybol Federasyonu Başkanı sezonun kadın ve erkek ligi finali ve Süper Kupa tarihlerinin ise ileriki günlerde verileceğini söyledi.

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