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MSA voleybol şubesi de açtı

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Mağusa Spor Akademisi Derneği(MSA) spor branşlarına bir yenisini daha ekleyerek voleybol şubesi de açtı

MSA voleybol şubesi de açtı
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Mağusa Spor Akademisi Derneği(MSA) sportif faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek branşlarını genişletmeye devam ediyor. Mağusa Spor Akademisi futbol branşının dışında voleybol şubesi açarak bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Mağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında yeni açılan voleybol şubesi ile ilgili genel açıklamalar yapıldı. Basın toplantısına Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Voleybol Şubesi sorumlusu ve antrenör Kemal Şah, antrenörler Ertan Fellahoğlu, Zalihe Postacıoğlu, akademi ailesi, eğitmenler, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Dernek başkan Ahmet Ogan, 2013 yılında faaliyetlerine başlayan ve 5 yılı geride bırakan Mağusa Spor Akademisi büyüyen gelişen yapısı içerisinde futbol branşının dışında diğer faaliyetleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışarak voleybol şubesini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Voleybolun genç dinamik ismi Kemal Şah ve ekibi ile bir yıllık çalışmanın sonucunda voleybol şubesini hayata geçirdiklerine vurgu yapan Ahmet Ogan, bundan sonraki süreçte diğer branşlarda da faaliyet gösterebilmek için çalışmaların sürdüğünü ve Eylül ayında yeni süprizlerinin olacağını belirtti.”

Mağusa Spor Akademisi, yeni sezonda Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde “Yıldızlar” düzeyinde lige katılacak.

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