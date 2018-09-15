Minikler voleybol şöleninde coştu

GMBÇS, DAÜ ve Voleybol Akademi alt yapılarında faaliyet gösteren yaklaşık 200 minik voleybolcunun katılımıyla "Minik Eller Voleybol Şöleni", düzenlendi

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen "Minik Eller Voleybol Şöleni", dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

GMBÇS, DAÜ ve Voleybol Akademi alt yapılarında faaliyet gösteren voleybol okullarında bulunan yaklaşık 200 minik elin katılımıyla gerçekleşen şölende, çeşitli gösteriler ve temsili bir maç sergilendi. Yeni yıldız voleybolcular yetiştirilmesi için voleybol okullarının ve alt yapı şölenlerinin önemine bir kez daha çeken Federasyon Başkanı Enver Kaya, miniklerin yetişmesinde başta antrenörlere ve emeği olan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte, alt yapı antrenörleri Serpil Kayalp (DAÜ), Özkan Eser (MGA), Mağusa Voleybol Akademi'den Kemal Şah ve Erenköy Akademi Erdinç Serdahoğulları da görev aldı. Şölen, minik katılımcılara katılım belgelerinin verilmesinin ardından son buldu