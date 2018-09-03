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Mehmetçik Beach Voley Turnuvası, tamamlandı

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Bafra Plajı'nda gerçekleştirilen 100. Yıl Mehmetçik Karpaz 2.Beach Voley Amatör Turnuvası’yla gençler buluştu

Mehmetçik Beach Voley Turnuvası, tamamlandı
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Hamit SAKALLI

100. Yıl Mehmetçik Karpaz 2.Beach Voley Amatör Turnuvası, geçtiğimiz Pazar "Gençlerle buluşma" adı altında gerçekleştirildi.

Bafra Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvayı 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions, Mağusa Tavla Lions, Sarayönü Lions Kulübü, Girne Özgür Ada Lions, Lefkoşa Lider Leo organize ettiler. Turnuvaya Gençlik Dairesi, Mehmetçik Belediyesi, Major Water Sports ve Cemer Su ise sponsor oldular. Gerçekleşen müsabakalar sonucunda  Hilmi-Mustafa ikilisi şampiyonluğa ulaşan ekip  oldu.

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