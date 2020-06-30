Kumyalı’da anlamlı etkinlik

18 takımın katılımı ile gerçekleştirilen 4.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol anı turnuvasında İsmail-Musa ikilisi şampiyon oldu

Kumyalı Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu plaj Voleybol anı turnuvası tamamlandı. Rifat Poyraz berber salonu, Kumyalı Segamarina (Derviş Sıcak), Kazım Demir İnşaat Şti, sponsor olarak katkı koyduğu plaj voleybol anı turnuvasına 18 takım katıldı. Hafta sonu Kumyalı Halk plajında düzenlenen 4.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol anı turnuvası amatör sporcular katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu. 18 takımın katılımı ile gerçekleştirilen 4.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol anı turnuvasında İsmail-Musa ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada Eray Çoban-İbrahim Kahyaoğlu ikilisi ikinci, Yekta Polat-Fırat Kızıltunçlar ikilisi ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde kupaları Kumyalı Spor Kulübü başkanı Hakan Ceylanlı, Murat Şahin, Cafer Karamansoylu tarafından verildi