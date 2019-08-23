Kumyalı plajında, anlamlı turnuva

Geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneğine bağışlanacak Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası, Kumyalı plajında yapılacak

Yaz aylarının en önemli sporlarından olan plaj voleybol turnuvası hafta sonu Kumyalı sahillerinde yapılıyor.

Kumyalı Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen merhum Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası, Kumyalı plajında yapılacak. 24-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 3.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvasına, amatör sporcular katılıyor.

Rifat Poyraz Berber Salonu, Kumyalı Segamarina (Derviş Sıcak), Kazım Demir İnşaat Şti ve Kumyalı Spor Kulübü sponsor olarak turnuvaya katkı koydular. Kumyalı halk plajında gerçekleştirilecek olan plaj voleybol anı turnuvasında sporcular amatör olarak mücadele edecekler. Turnuvaya katılım ücreti 40 TL olarak belirlenirken, turnuva kadın, erkek ve karışık olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Organizasyon geliri her yıl olduğu gibi bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneğine (KHYD) bağışlanacak. Turnuvada başarılı olan sporculara, katkı koyanlara düzenlenecek ödül töreninde kupa, madalya ve plaketleri merhumlar Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu’nun aileleri ve yetkililer tarafında verilecek.