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Kumyalı'da Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı

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Kumyalı'da Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı
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Kumyalı Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu plaj Voleybol anı turnuvası tamamlandı. Rifat Poyraz berber salonu, Kumyalı Segamarina (Derviş Sıcak), Kazım Demir İnşaat Şti, Kumyalı Spor Kulübü sponsor olarak katkı koyduğu plaj voleybol anı turnuvasında beklenen katılım olmadığı için turnuva tek günde sonuçlandırıldı. 24 Ağustos tarihinde Kumyalı Halk plajında düzenlene 3.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol anı turnuvasına toplam 12 takımdan oluşan amatör sporcular katılımı ile yapıldı. 3.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol anı turnuvası erkek ve karışık çifler olarak gerçekleştirilen turnuvada Fırat Kızıltunçlar-Tuğrul Kılıç ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada Salih Yıldız-Özgün Aydıntan ikilisi ikinci, İbrahimKahyaoğlu-Hanife Özgalatyalı ikilisi ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

ANLAMLI BAĞIŞ

3.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol anı turnuvası organizasyon geliri her yıl olduğu gibi bu yılda Kanser Hastalarına Yardım Derneği (K.H.Y.D) bağışlandı. Plaj Voleybol anı turnuvasında başarılı olan sporculara, katkı koyanlara düzenlenen ödül töreninde kupaları Kumyalı Spor Kulübü başkanı Hakan Ceylanlı, merhumlar Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Aileleri tarafında verildi.

Etiketler; #Kumyalı
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