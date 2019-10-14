KTSYD Turnuvası’nda LAÜ – DAÜ finali

Voleybolda KTSYD Kadınlar Turnuvası’nda finale yükselen ekipler DAÜ ve LAÜ oldu

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvası’nda ilk maçlar oynandı. KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen sezonun ilk turnuvasında finale yükselen ekipler LAÜ ile DAÜ oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan KTSYD Kadınlar Turnuvası’nın ilk maçında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Vakıflar karşı karşıya geldi.

Rakibine 3-0’lık üstünlük kuran LAÜ ilk finalist oldu. Bu karşılaşmanın ardından KarpazGate Marina ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finale çıkabilmek için karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen DAÜ diğer bir finalist oldu.

Final ve üçüncülük maçı 17 Ekim’de

KTSYD Kadınlar Kupası’nda üçüncülük ve final karşılaşmaları 17 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saat 18.30’da Vakıflar ile KarpazGate Marina üçüncülük maçında karşılaşacak. Saat 20.00’de ise LAÜ ile DAÜ kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.

Final karşılaşması BRT 2’den naklen yayınlanacak.