KTSYD Kupası DAÜ’nün

Voleybolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası dün akşam (10 Ekim Çarşamba) oynanan üçüncülük ve final karşılaşması ile tamamlandı. KKTC Telsim’in katkıları ile Büyük Kadınlar kategorisinde düzenlenen kupanın şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.

Voleybolda 2018 – 2019 sezonunun ilk turnuvası olan KTSYD Kupası iki gün boyunca Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı. Kupanın ilk gününde mağlup olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Vakıflar Spor Kulübü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden YDÜ kupayı üçüncü olarak tamamladı.

Üçüncülük karşılaşmasının ardından ilk günde rakiplerini mağlup etmeyi başaran DAÜ ile Yeni Erenköy BVK final mücadelesinde karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen DAÜ, sezonun ilk turnuvasını şampiyon olarak tamamladı.