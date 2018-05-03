Kaptana, pasta sürprizi

YDÜ Büyük Erkek Voleybol Takımı DAÜ ile oynayacakları maç öncesinde neşeli antrenmanlar yaparken, dün akşam takım kaptanı İsmail Kovancı’ya doğum günü sürprizi yaptı

Voleybol Büyük Erkekler Lig’inde ilk sezonu olmasına rağmen, lige damga vuran ve 3 kupayı birden müzesine götüren YDÜ Büyük Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son kupa olan Süper Kupa hazırlıklarını da sürdürüyor.

DAÜ ile oynayacakları maç öncesinde neşeli antrenmanlar yapan takım, dün akşam takım kaptanı İsmail Kovancı’ya doğum günü sürprizi yaptı. Antrenman sonrasında salona doğum günü pastası getiren takım elemanları kaptanlarının doğum gününü kutlarken, İsmail Kovancı da arkadaşlarının bu jestinden büyük mutluluk duydu.