İsmail kaptan öyle istedi

Voleybol Büyük Erkekler Ligi'nde play off serisi dün akşam başladı. Seriye 1-0 mağlup başlayan YDÜ, deplasmanda Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen DAÜ'yü 3-1 mağlup etti. YDÜ takım kaptanı İsmail Kovancı sergilediği kusursuz performansla galibiyetin mimarı olurken final serisinde seriyi 1 - 1'e getirip büyük moral kazandı.
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