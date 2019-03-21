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Filenin sultanı LAÜ

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Filenin sultanı LAÜ
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Voleybolda Büyük Kadınlar final serisi maçında DAÜ ile LAÜ, Mağusa'da karşılaştılar. LAÜ, deplasmanda DAÜ'yü 3-0 mağlup ederek seride de skoru 3-0 yapıp Büyük Kadınlar Ligi şampiyonu oldu.

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