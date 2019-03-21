Filenin sultanı LAÜ

Voleybolda Büyük Kadınlar final serisi maçında DAÜ ile LAÜ, Mağusa'da karşılaştılar. LAÜ, deplasmanda DAÜ'yü 3-0 mağlup ederek seride de skoru 3-0 yapıp Büyük Kadınlar Ligi şampiyonu oldu.