Filenin sultanı LAÜ

Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni mağlup ederek şampiyon oldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni mağlup ederek şampiyon oldu

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Rauf Raif Denktaş Kupası’nda kadınlar şampiyonu Lefke Avrupa Üniversitesi oldu. LAÜ, DAÜ'yü 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Final karşılaşmasında LAÜ, DAÜ'yü 25-18, 17-25, 25-4 ve 25-23’lük set sayılarıyla 3-1 mağlup etti. Kupada erkekler finali Cuma akşamı YDÜ ile Çamlıkspor arasında YDÜ RA25 Spor Salonu’nda saat 19.30’da oynanacak.