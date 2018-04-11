Filenin sultanı Çamlık

Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor final serisi 3. Maçında da rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi’ni mağlup ederek 2017-2018 Voleybol Kadınlar Ligi şampiyonu oldu

Voleybol Büyük Kadınlar Ligi’nde şampiyonluğa, Çamlık Spor ulaştı. Voleybol Büyük Kadınlar Ligi’nde şampiyon Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor oldu. Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Lefke Avrupa Üniversitesi’ni set vermeden 3-0’lık skorla mağlup eden Çamlık Spor, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan final serisinde klasmanda elde ettiği skorlar neticesinde 1-0 önde başlayan Çamlık, serinin ilk maçını kazanarak durumu 2-0’a getirmişti, geçtiğimiz hafta Lefke’de oynanan karşılaşmayı LAÜ kazanarak skoru 2-1 yapmıştı. Önceki akşam Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmayı 25-15, 25-11 ve 25-23’lük setlerle 3-0 kazanan Çamlık Spor, Kadınlar liginde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Çamlık spor takım kaptanı Buğra Eryıldız kupayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte havaya kaldırarak şampiyonluklarını kutladılar.