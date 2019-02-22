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Filenin şampiyonu YDÜ

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Voleybolda Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) ile Mağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen final maçını 3-2 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu

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Filenin şampiyonu YDÜ
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Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen final maçını 3-2 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Rauf Denktaş Kupasını Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Tie break setinde rakibini 15-12 yenip maçtan 3-2 galip ayrılan YDÜ, kupayı kazanırken, YDÜ sporcuları, kaptan İsmail Kovancı liderliğinde bir kupa daha kazanmanın büyük mutluluğunu yaşadılar.

8. Rauf Denktaş Kupasının kadınlar finalinde ise Lefke Avrupa Üniversitesi rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-1 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

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