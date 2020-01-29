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Filenin küçük sultanı Dillirgalılar

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Filenin küçük sultanı Dillirgalılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası Voleybol Birinciliğinde kızlarda Yeni Erenköy İlkokulu şampiyon oldu. Yeni Erenköy İlkokulu finalde Esentepe İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek şampiyon olurken, Esentepe İlkokulu ikinci, Polatpaşa İlkokulu ise üçüncü oldu.

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