Filenin küçük sultanı Dillirgalılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası Voleybol Birinciliğinde kızlarda Yeni Erenköy İlkokulu şampiyon oldu. Yeni Erenköy İlkokulu finalde Esentepe İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek şampiyon olurken, Esentepe İlkokulu ikinci, Polatpaşa İlkokulu ise üçüncü oldu.