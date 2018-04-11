Filenin kralı Yakın Doğu

Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk Yakın Doğu Üniversitesi’nin oldu

Voleybol Büyük Erkekler Ligi final serisi üçüncü maçı dün akşam oynandı.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmada seride 2-1 önde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi ilk seti inanılmaz çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 35-33, 25-7 ve 25-17’lik setlerle rakibi DAÜ’yü yenerek ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende ikinci olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hasan Zabitoğlu tarafından verilirken şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya tarafından verildi.