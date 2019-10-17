Filede KTSYD Turnuvası LAÜ’nün

Turnuvanın final maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldi. Rakibine 3-0’lık skorla üstünlük kuran LAÜ, KTSYD Kadınlar Turnuvası’nın şampiyonu oldu

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvası oynanan üçüncülük ve final maçlarıile tamamlandı.

KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan turnuvada üçüncülük maçında Vakıflar Spor Kulübü ile KarpazGate Marina karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1’lik skorla mağlup eden Vakıflar, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Turnuvanın final maçında ise Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldi. Rakibine 3-0’lık skorla üstünlük kuran LAÜ, KTSYD Kadınlar Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Ödül töreni

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde müsabakada görevli hakemlere ödüllerini Telsim Müşteri Operasyonları ve Terminalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan takdim etti.

Turnuva üçüncüsü Vakıflar Spor Kulübü’ne madalya ve şildini KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Halit Dağ, turnuva ikincisi DAÜ’ye madalya ve kupasını KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Çilen Ulusoy verdi. Turnuvanın şampiyonu LAÜ’ye madalya ve kupasını KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti.