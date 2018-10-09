Filede KTSYD Kupası başladı

Voleybolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası dün akşam (9 Ekim Salı) oynanan karşılaşmalarla başladı. Oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselen ekipler belirlendi.

Voleybolda 2018 – 2019 sezonunun ilk turnuvası olan KTSYD Kupası’nda ilk maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Gecenin ilk karşılaşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Vakıflar karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden DAÜ ilk finalist oldu.

Bu karşılaşmanın ardından oynanan diğer mücadelede ise Yeni Erenköy Belediyesi Voleybol Kulübü (YEBVK) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Parke zeminden 3-0’lık skorla galip ayrılan Yeni Erenköy, finalde DAÜ’nün rakibi oldu.

Final bugün

Kupada üçüncülük ve final karşılaşmaları bugün (10 Ekim Çarşamba) oynanacak. Gecenin ilk karşılaşmasında Vakıflar ile YDÜ üçüncülük maçında rakip olacak. Maç 18.30’da başlayacak. Bu maçın ardından saat 20.00’de DAÜ ile Yeni Erenköy BVK final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilecek.