banner107
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
9 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
288 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
258 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
95 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
31 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
212 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
29 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
414 0
banner82
banner147

Filede KTSYD Kupası başladı

banner27

Filede KTSYD Kupası başladı
banner192

Voleybolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası dün akşam (9 Ekim Salı) oynanan karşılaşmalarla başladı. Oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselen ekipler belirlendi.

Voleybolda 2018 – 2019 sezonunun ilk turnuvası olan KTSYD Kupası’nda ilk maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Gecenin ilk karşılaşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Vakıflar karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden DAÜ ilk finalist oldu.

Bu karşılaşmanın ardından oynanan diğer mücadelede ise Yeni Erenköy Belediyesi Voleybol Kulübü (YEBVK) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Parke zeminden 3-0’lık skorla galip ayrılan Yeni Erenköy, finalde DAÜ’nün rakibi oldu.

Final bugün

Kupada üçüncülük ve final karşılaşmaları bugün (10 Ekim Çarşamba) oynanacak. Gecenin ilk karşılaşmasında Vakıflar ile YDÜ üçüncülük maçında rakip olacak. Maç 18.30’da başlayacak. Bu maçın ardından saat 20.00’de DAÜ ile Yeni Erenköy BVK final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.