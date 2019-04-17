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DAÜ’lüler, smaçları Isparta’da atacaklar

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DAÜ kadın ve erkek voleybol takımları, Isparta’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol 1. Liginde mücadele edecekler

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DAÜ’lüler, smaçları Isparta’da atacaklar
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadın ve erkek voleybol takımları Türkiye Üniversitelerarası Voleybol 1. Liginde mücadele etmek üzere Isparta’ya gitti.

16 – 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan lig mücadelesinde DAÜ kadın voleybol takımını Kemal Derebey, erkek voleybol takımını ise Ecevit Cankat çalıştırıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan mücadelelerde takıma DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu başkanlık ediyor.

Maçlar Kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, M. Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi kadın voleybol takımları arasında gerçekleşecek. 

Erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, M. Sıtkı Koçman Üniversitesi, M. Akif Ersoy Üniversitesi, S. Demirel Üniversitesi, Dokuzeylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi erkek voleybol takımları mücadele edecek.

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