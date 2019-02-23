banner255
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
3 0
30 0
 
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
27 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
26 0
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
202 0
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
24 0
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
23 0
banner82

DAÜ çifte şampiyon

banner27

banner262
DAÜ çifte şampiyon
banner215

Voleybol Yıldızlar Liglerinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çifte şampiyon oldu. Yeni Erenköy Spor Salonunda dün kızlarda ve erkeklerde Yeni Erenköy Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan her 2 maçı da 3-2 kazanan DAÜ Yıldız Kız ve Yıldız Erkek takımları, seride 2-0 öne geçip liglerini şampiyon olarak tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.