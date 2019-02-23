Voleybol Yıldızlar Liglerinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çifte şampiyon oldu. Yeni Erenköy Spor Salonunda dün kızlarda ve erkeklerde Yeni Erenköy Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan her 2 maçı da 3-2 kazanan DAÜ Yıldız Kız ve Yıldız Erkek takımları, seride 2-0 öne geçip liglerini şampiyon olarak tamamladılar.