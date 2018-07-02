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DAÜ 8. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

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DAÜ 8. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın sekizincisi, 30 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. Etkinliğe; DAÜ Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’nın yanı sıra, çok sayıda izleyici katıldı. Turnuva, 1 Temmuz 2018 Pazar günü oynanan final maçları ile tamamlandı.

Toplam 54 Sporcu Mücadele Etti

Turnuvada üçlü erkeklerde 12, karışık çiftlerde ise 9 takım olmak üzere toplamda 21 takımdan 54 sporcu mücadele etti. Üçlü erkeklerde Talat-Osman-Umut şampiyonluğa ulaşırken, karışık çiftlerde Cemal-Beste ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada en genç oyuncu 2006 doğumlu Fatma Kesken, en güçlü erkek Osman Çetintaş, en güçlü kadın Beste Güven, en iyi amatör ise Cemal Konnolu seçildi. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalar ve para ödülleri verildi. Ödüller DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, KKTC Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sedat Kılıç ve DAÜ Spor İşleri Personeli tarafından verildi. DAÜ 8. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şu şekilde:

Üçlü erkekler:

  1. Talat-Osman-Umut
  2. Osman-Kemal-Burak
  3. İsmail-Münür-Kemal
  4. Cemal-Ecevit-Douglas
  5. Ertan-Umut-Ahmet
  6. Ali-Maxim-Ahmet

Karışık çiftler:

  1. Cemal-Beste
  2. Ertan-Fatma
  3. Talat-Zalihe
  4. Kemal-Doğa

Özel ödüller:

En Güçlü Erkek: Osman Çetintaş

En Güçlü Kadın: Beste Güven

En Genç Sporcu: Fatma Kesken (2006 doğumlu)

En İyi Seyirci: Haset Tanol

En İyi Amatör: Cemal Konnolu

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