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Çamlık Spor şampiyon

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Voleybolda 2. Vakıflar Anıyor Yıldız Kızlar Turnuvası tamamlanırken, şampiyon Çamlık Spor oldu

Çamlık Spor şampiyon
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Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Vakıflar Anıyor Yıldız Kızlar Voleybol turnuvası hafta sonu gerçekleştirildi.

Cumartesi günü Necati Taşkın Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 6 yıldız kız takımı mücadele etti. Sabah saat 10.00’da başlayan organizasyon saat 15.00'te sona erdi. Turnuvanın birinciliğini Mağusa Belediyesi Çamlık Spor, ikinciliğini Karpaz Gate Marina, üçüncülüğünü Doğu Akdeniz Üniversitesi ve dördüncülüğünü Yakın Doğu Üniversitesi elde etti. Turnuva sonrasında düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

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