Yükseköğretimde af öngören yasa tasarısı oybirliğiyle onaylandı

Yükseköğretimde af öngören yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

ARIKLI KAÇ ÖĞRENCİNİN YARARLANACAĞINI SORDU

İlgili komite raporunun okunmasının ardından söz alan YDP Başkanı Erhan Arıklı, bu yasadan kaç öğrencinin faydalanacağını sordu. Arıklı, çok sayıda öğrencinin bu tasarıdan faydalanacağını düşünmediğini söyledi.

Arıklı, üniversite sayısının artmasını eleştirenler olduğunu ancak hem mümkün olduğu kadar fazla sayıda üniversiteye izin verilmesi hem de bu üniversitelerin kalitesini belirli bir düzeyde tutmak için gerekenin yapılması gerektiğini kaydetti.

Ülkeye gelen üniversite öğrenci sayısında istikrarlı bir düşüş olduğunu söyleyen Arıklı, ülkenin en önemli iki gelir kaynağından birinin üniversiteler olduğuna işaret etti.

Eğitimle ilgili kurumların görevini yapmadığını, bu nedenle eğitim sektörünün “başıboş” hale geldiğini söyleyen Arıklı, dövizdeki artışa da işaret etti. Hükümetin okul ücretlerinde TL’ye geçilmesini neden sağlamadığını anlamakta güçlük çektiğini dile getiren Arıklı, birçok girdisi TL olan üniversitelerin harçlarını döviz almakta niye ısrar ettiğini sordu.

Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı, Girne Karakum’daki yarım inşaat, Kermiya’daki mesleki kampüs, taşımacılık konusunda alınan tedbirler, önceki yolsuzluklar, özel okullardan devlet okullarına geçen öğrencilerin sayısı, Haspolat Meslek Lisesi’nin atölyesi konularına da açıklık getirmeye çağırdı.

BEROVA

Arıklı ardından söz alan UBP milletvekili Özdemir Berova, af yasasına UBP olarak olumlu baktıklarını, hatta kapsamının artırılması bakımından önerilerde de bulunduklarını kaydetti.

Aftan yararlanan bir grup öğrencinin muhaceret yasağına girdiklerini dile getiren Berova, bu konuda yapılması gerekenler olduğunu anlattı.

Özdemir Berova, aftan yararlanacak bazı öğrencilerin üniversitelere borçları konusunda da yapılması gerekenler bulunduğunu dile getirdi.

Affın eğitim için ülkeye gelen üniversite öğrencilerinin sayısında artış yaratacağını dile getiren Berova, öte yandan ileriki yıllar için şehir üniversite ilişkisinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. LAÜ’de gerçek anlamda öğrenci sayısında artış olduğunu söyleyen Berova, bu bağlamda Lefke’yi örnek gösterdi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de tasarının hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Gündüz, muhaceretle ilgili giriş yasakları ile önceden ödenemeyen borçlar yüzünden ortaya çıkan gecikme faizleri konusunda da girişimlerin başlatıldığını söyledi.

Yurt dışından gelen öğrencilere potansiyel suçlu muamelesi yapılmasını eleştiren Gündüz, tasarının detayları hakkında bilgi verdi.

ÖZYİĞİT

Daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kürsüye çıktı. Tasarının hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür eden Özyiğit, Arıklı’nın sorularına da yanıt verdi.

Özyiğit, Girne’deki karkas bina için proje çalışmalarında sona gelindiğini, kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını, Mesleki Teknik Öğretim Kampüsü avam projesinin yapıldığını, hayata geçirilmesi içinse girişimlerde bulunduklarını, Haspolat Meslek Lisesi’nde tehlikeli bir durum ortaya çıktığı için bu okulun öğrencilerinin şu anda Hala Sultan İlahiyat Koleji binasında eğitime devam ettiğini açıkladı.

Okullardan ailelere gönderilen yazılarla ilgili gerekli işlemleri başlattıklarını söyleyen Özyiğit, Bakanlığı ambarına giderek incelemelerde bulunduğunu, kırtasiyelerin tamam olduğunu, kitapların bir kısmının geldiğini, ambardakilerin dağıtım için tüm kitapların gelmesinin beklendiğini öğrendiğini dile getirdi.

Okullarda gerekli denetimlerin yapıldığını kaydeden Özyiğit, taşımacılık ve KAR-İŞ konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ülkedeki üniversite harçlarının TL olduğunu ancak Türkiye’de KKTC üniversiteleri konusunda gerçekleri yansıtmayan propaganda yapıldığını anlatan Özyiğit, harçların TL olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yurt ve emlak sahiplerine uyarılarda bulunduklarını, üniversite sayısının şu an 19’a çıktığını bunların 12’sinin YÖK onaylı olduğunu kaydetti.

YÖDAK’ın şu an arada kalmış bir durumda olduğunu belirten Özyiğit, YÖDAK Yasası’nın değiştirilerek YÖDAK’ın özerk hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, öğrenci takip sisteminin önemine işaret ederek, öğrencilere karşı tutum konusunda dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.

Burslar üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Özyiğit, askerlik ertelemesi ve burs başvurularında online sisteme geçildiğini dile getirdi.

Affın kaç kişiyi kapsadığı sorusuna “500 civarı” cevabını veren Özyiğit, bunların kaçının başvuracağının ise bilinemeyeceğini kaydetti.

Özyiğit, öte yandan bu kişilerin harç ve diğer konulardaki borçları için yapabilecekleri bir şey varsa bunu da değerlendireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından tasarı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.