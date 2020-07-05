YÖK denkliği ile ARUCAD diplomasına uluslararası tanınırlık

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), tüm bölümleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denkliğini almasının ardından diploması da uluslararası tanınırlık kazandı

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren Üniversite’nin Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Bölümleri 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer aldı.

ARUCAD’ındokuz bölümü 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başlayacak.

TC uyruklu öğrenciler için toplamda 315 kontenjan hakkı verilen ARUCAD’ın, her bir bölümünün 35 kontenjanı bulunuyor. ARUCAD, 2020-2021 Akademik YılındaTC uyruklu 135 öğrenciyi %100 bursla, 90 öğrenciyi ise %50 bursla kabul edecek.TC Uyruklu 90 öğrenci ise ücretli programlara kayıt olabilecek. Plastik Sanatlar, Seramik ve Fotoğraf Bölümlerini tercih edecek TC uyruklu adaylar, özel yetenek sınavlarında aldıkları başarının ardından Üniversiteye kayıt yaptıracak.

SANAT FAKÜLTESİ Kontenjan PuanTürü PlastikSanatlar (Burslu) * 15 TYT PlastikSanatlar (Ücretli* 10 TYT PlastikSanatlar (%50 indirimli)* 10 TYT Seramik (Burslu) * 15 TYT Seramik (Ücretli)* 10 TYT Seramik (%50 indirimli)* 10 TYT Fotoğraf (Burslu) * 15 TYT Fotoğraf (Ücretli)* 10 TYT Fotoğraf (%50 indirimli)* 10 TYT Film TasarımıveYönetimi (Burslu) 15 SÖZ Film TasarımıveYönetimi (Ücretli) 10 SÖZ Film TasarımıveYönetimi (%50 indirimli) 10 SÖZ * Özelyeteneksınavıylaöğrencikabuledecek. TASARIM FAKÜLTESİ Mimarlık (Burslu) 15 SAY Mimarlık (Ücretli) 10 SAY Mimarlık (%50 indirimli) 10 SAY İçMimarlıkveÇevreTasarımı (Burslu) 15 EA İçMimarlıkveÇevreTasarımı (Ücretli) 10 EA İçMimarlıkveÇevreTasarımı (%50 indirimli) 10 EA EndüstriyelTasarım (Burslu) 15 SAY EndüstriyelTasarım (Ücretli) 10 SAY EndüstriyelTasarım (%50 İndirimli) 10 SAY İLETİŞİM FAKÜLTESİ Medyaveİletişim (Burslu) 15 SÖZ Medyaveİletişim (Ücretli) 10 SÖZ Medyaveİletişim (%50 indirimli) 10 SÖZ GörselİletişimveTasarım (Burslu) 15 SÖZ GörselİletişimveTasarım (Ücretli) 10 SÖZ GörselİletişimveTasarım (%50 İndirimli) 10 SÖZ

Konuyla ilgili açıklama yapan ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi “2018-2019 yılında eğitime başlayan ARUCAD’ın, YÖK denkliğini alması ile diploması tüm dünyada tanınırlık kazandı. 2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemizi tercih edecekTC Uyruklu aday öğrenciler için toplamda 315 kontenjan verildi. Uluslararası adaylar, KKTC uyruklu ve lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu adaylar içinbaşvurularımız devam ediyor. Bu yıl KKTC, TC ve uluslararası uyruklu tüm aday öğrencilerimize geniş burs imkânları sunuyoruz. Son teknoloji ile donatılan atölye, stüdyo ve laboratuvarlarıyla çağdaş eğitim olanaklarına sahip ARUCAD, %100 öğrenci ve akademisyen memnuniyeti ile öğrenci dostu bir üniversitedir” dedi.

Bu yıl ARUCAD’a kayıt yaptıracak KKTC vatandaşı ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere sınavsız %75 burs garantisi sunan ARUCAD’da, adaylar mülakatlara katılarak burslarını %100’e kadar yükseltebiliyor.