"YÖDAK’ın özerk ve bağımsız yapısının güçlendirilmesi gerek"

Son dönemlerde YÖDAK’ın kapatılması ya da fonksiyonlarının bir müsteşarlığa devredilmesi şeklinde görüşler ifade edildiğini üzüntüyle gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yapılması gereken tam tersidir. Uluslararası örgütlere üyeliği de bulunan YÖDAK’ın daha güçlü hale getirilmesi; özerk ve bağımsız yapısının güçlendirilmesi gerek" dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son zamanlarda YÖDAK’ın kapatılması ya da siyasi iradeye tabi kılınmasına dönük düşüncelerin seslendirilmeye başlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, kurulun tam tersine daha güçlü, bağımsız ve özerk bir yapıya sahip olması için çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK Başkan ve üyelerini bugün makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK’ın kendi içinde bir uyum yakalayarak sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki diğer kurumların YÖDAK’a destek vermelerinin de şart olduğunu belirtti.

“YÖDAK, DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİLMELİ. ÖZERK VE BAĞIMSIZ YAPISI GÜÇLENDİRİLMELİ”

Son dönemlerde YÖDAK’ın kapatılması ya da fonksiyonlarının bir müsteşarlığa devredilmesi şeklinde görüşler ifade edildiğini üzüntüyle gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun son derece yanlış olduğunu kaydetti. “Yapılması gereken tam tersidir” diyen Akıncı, uluslararası örgütlere üyeliği de bulunan YÖDAK’ın daha güçlü hale getirilmesi; özerk ve bağımsız yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YÖDAK’ın alt yapı eksiklikleri ile personel ihtiyacının giderilmesi gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ilgili kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

PROF. DR. BÜKE: “YÖDAK BİR BÜTÜN OLARAK GÖREVİNİN BAŞINDA”

Görüşmede YÖDAK’a verdiği destek için Cumhurbaşkanına teşekkür eden Kurul Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK’ın bir bütün olarak görevinin başında olduğunu ve görevlerini uyum içinde yerine getirdiğini belirtti.

İzinli olarak yurt dışında bulunan iki Üye ile atama işlemi henüz resmi olarak tamamlanmayan yeni Üyenin bugünkü ziyarette hazır bulunamadığını ifade eden Prof. Dr. Büke, Kurul olarak Cumhurbaşkanına kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

YÖDAK’ın çıkarılan tüm güçlüklere karşın çalışmalarına akademik kurallar ve yasal mevzuat çerçevesinde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Büke, 2017 yılında 50, 2018 yılında 60 ve 2019 yılının ilk 9 ayında 55 toplantı yaptıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Büke, “YÖDAK olarak amacımız ülkemize ve bizden sonra gelecek Kurul Başkan ve Üyelerine yasası ve alt yapısı ile her koşulda çalışan, bağımsız, sürdürülebilir anayasal bir kurum bırakmaktır” diye konuştu.

“KURUL UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR”

Görüşmede söz alan üyeler de Kurulun bir bütün olarak uyum içinde çalıştığını vurgulayarak YÖDAK’ın özerk yapısına zarar verilmemesinin önemine işaret ettiler. YÖDAK’ın ortadan kaldırılması ya da etkisizleştirilmesi halinde KKTC üniversitelerinin YÖDAK aracılığıyla sağladığı uluslararası bölüm ve program akreditasyonlarının kaybedileceğine dikkat çeken üyeler, bu konuda hata yapma lüksünün bulunmadığını kaydettiler. Üyeler, YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline dönüştürülmesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu da sözlerine eklediler.