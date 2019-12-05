banner255
banner69
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
279 0
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
117 0
 
2019'un en çok izlenen filmleri
2019'un en çok izlenen filmleri
37 0
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
15 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
20 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
98 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
47 0
banner82

YÖDAK, üniveristelerde incelemeleri artırarak sürdürme kararı aldı

banner27

YÖDAK, üniveristelerde incelemeleri artırarak sürdürme kararı aldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Kurulu (YÖDAK), dün yaptığı toplantı ile, Aralık ve Ocak aylarında, ülkedeki yükseköğretim kuruluşlarında incelemeleri artırarak sürdürme kararı aldı.
YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında yapılan toplantı sonrasında, YÖDAK’tan yapılan açıklamada, YÖDAK’ın faaliyetlerinin aralıksız şekilde yürütüldüğü belirtilerek, ülkemizdeki yükseköğretim kuruluşlarının global seviyede tanınırlık ve rekabet edebilirliğinin artırılması adına çalışmalarına devam ettiğinin altı çizildi.
Toplantıda, ülkedeki tüm paydaşlarla ortak çalışmaların da sürdürülmeye devam edilerek, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı çerçevesinde değerlendirilmelerde de bulunuldu. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.