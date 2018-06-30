YKS, ilk oturumu yapıldı,ikinci oturum yarın

Türkiye’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlayarak tamamlandı.

İkinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi oturumu saat yarın 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın saat 15.45’te başlayacak.

Adaylar bir ve ikinci oturum için saat 10.00’dan sonra, üçüncü oturum için ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınavlara katılacak adayların zamanında sınav binalarında hazır olmaları gerekiyor.