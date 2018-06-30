banner107
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
5 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
32 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
98 0
Kazdağları
Kazdağları
87 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
81 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
87 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
137 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
92 0
banner82
banner147

YKS, ilk oturumu yapıldı,ikinci oturum yarın

banner27

YKS, ilk oturumu yapıldı,ikinci oturum yarın
banner137

 Türkiye’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak. 
YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlayarak tamamlandı.
İkinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi oturumu saat yarın 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın saat 15.45’te başlayacak.
Adaylar bir ve ikinci oturum için saat 10.00’dan sonra, üçüncü oturum için ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınavlara katılacak adayların zamanında sınav binalarında hazır olmaları gerekiyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.